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بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام

الأربعاء 22 مايو 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام


غزة / سما /

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1440هـ/2019م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

وأوضحت اللجنة  أن الأسماء تشمل المواطنين المقبولين والمعتمدين في موسم الحج لهذا العام 1440هـ/2019م من المنطقة الشرقية بخان يونس، بعد القرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 16/مايو 2019م، في جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة وعددهم (108).

ودعت اللجنة المواطنين المعتمدة أسماؤهم والمدرجة ضمن الكشوفات لهذا العام الى ضرورة التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني لتسديد الدفعة الجزئية الأولى من الرسوم والبالغة (1500) دينار أردني، وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 26/5/2019م, وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30/5/2019، منوهًة الى أنه لن تُقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تسليم إيصال الدفع وجواز السفر لإحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للعمل لهذا العام 1439هـ التي يرغب الحاج بالسفر من خلالها, لافتةً الى أن كل من لا يقوم بتسديد الدفعة الأولى في الوقت المحدد يفقد حقه في الحج.

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