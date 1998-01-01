تقدم في المفاوضات بين ليبرمان ونتنياهو بشأن غزة وحماس

القدس المحتلة / سما /

قال كبار مسؤولي حزب "إسرائيل بيتنا" إن هناك تقدماً أحرز في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي مع حزب الليكود.

وحسب قناة "كان" العبرية، أضافوا أن في المحادثات التي جرت بين نتنياهو وليبرمان، تم إحراز تقدم في القضايا الأمنية والسياسة المستقبلية فيما يتعلق بقطاع غزة وحركة حماس.

وكان ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي السابق أكد سابقاً أن العقبة التي تحول دون انضمامه للائتلاف الحكومي الجديد، وهي طريقة التعامل مع قطاع غزة.

وقال "إن الوضع في غزة يحتاج توافقًا بين رئيس الوزراء ووزير الجيش للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات والأهداف المرجوة، ونحتاج إلى توافق جذري على (انتهاء اللعبة) في قطاع غزة".

كما أشار إلى أن حزبه لن يكون شريكاً في أي اتفاق تسوية مع حركة حماس في قطاع غزة..

إلى ذلك أعلنت القناة 2 العبرية عن تأجيل لقاء بين وفدي المفاوضات لحزبي الليكود ويهدوت هتوراة، كان مقررًا اليوم، وذلك بسبب عدم التوصل لأي تقدم في مفاوضات تشكيل الإئتلاف.