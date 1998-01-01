صعوبات كبيرة أمام نتنياهو لتشكيل حكومته

القدس المحتلة / سما /

ما يزال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواجه صعوبات جمة في تشكيل الحكومة الجديدة خاصةً في ظل المطالب التي تحاول الأحزاب اليمينية فرضها عليه.

وأرجأ حزب يهدوت هتوراة هذا الصباح لقاءً كان من المقرر عقده مع حزب الليكود بسبب عدم التوصل لأي تقدم في المفاوضات. إلا أن مصادر من الليكود حاولت التخفيف من حدة الخلافات بادعاء أن الاجتماع تم تأجيله بسبب ضغط الوقت.

فيما التقى نتنياهو الليلة الماضية مع ارييه درعي زعيم حزب شاس لبحث مطالب حزبه للمشاركة في الحكومة.

بينما قالت مصادر من حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، إن هناك تقدمًا في المفاوضات مع الليكود وخاصةً بشأن بعض القضايا السياسية والأمنية خاصةً بشأن غزة.