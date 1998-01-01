  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صعوبات كبيرة أمام نتنياهو لتشكيل حكومته

الأربعاء 22 مايو 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صعوبات كبيرة أمام نتنياهو لتشكيل حكومته


القدس المحتلة / سما /

ما يزال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواجه صعوبات جمة في تشكيل الحكومة الجديدة خاصةً في ظل المطالب التي تحاول الأحزاب اليمينية فرضها عليه.

وأرجأ حزب يهدوت هتوراة هذا الصباح لقاءً كان من المقرر عقده مع حزب الليكود بسبب عدم التوصل لأي تقدم في المفاوضات. إلا أن مصادر من الليكود حاولت التخفيف من حدة الخلافات بادعاء أن الاجتماع تم تأجيله بسبب ضغط الوقت.

فيما التقى نتنياهو الليلة الماضية مع ارييه درعي زعيم حزب شاس لبحث مطالب حزبه للمشاركة في الحكومة.

بينما قالت مصادر من حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، إن هناك تقدمًا في المفاوضات مع الليكود وخاصةً بشأن بعض القضايا السياسية والأمنية خاصةً بشأن غزة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب... سيرفض الفلسطينيون "صفقة القرن"!

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع امير قطر..

قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!

بالصور.. الاحتلال يزعم إحباط تهريب معدات عسكرية لغزة

نابلس : قتيل وإصابتان بإطلاق نار في مخيم الفارعة جنوب طوباس

بالصور.. السماح بإدخال مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية

السعودية تُحضّر لإعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد رمضان

الأخبار الرئيسية

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام

مركزية

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

1032310718

كشف تفاصيل مثيرة و كاملة لـ"صفقة القرن"... وثيقة مسربة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية

p

إسرائيل وامريكا تستعدان للورشة الاقتصادية في المنامة وسط تهديدات للسلطة