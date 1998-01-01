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جامعة أمريكية تعتذر عن نشر صورة للفلسطينية ليلى خالد

الأربعاء 22 مايو 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة أمريكية تعتذر عن نشر صورة للفلسطينية ليلى خالد


القدس المحتلة / سما /

اعتذرت جامعة ولاية سان دييغو الأمريكية عن نشرها صورة للفلسطينية ليلى خالد في النشرة الأسبوعية التي وزعتها على عشرات الآلاف من طلابها.

وتضمنت النشرة التي وزعتها الجامعة صورة لليلي خالد وهي تحمل مسدساً وكتب بجانبها شعار "من النهر إلى البحر ، ستكون فلسطين حرة".

ولفتت القناة العبرية السابعة أن اعتذار الجامعة صدر بعد شكاوى تقدم بها طلاب ونشطاء يهود وأمريكيين.

وقالت الجامعة في بيانها: "الصورة التي نشرت مع النص وما توحي به تعبر عن الكراهية تجاه اليهود وتتناقض مع قيم الجامعة التي تشجع وتعزز بيئة الاتصال... نعتذر لكل من تضرر من ذلك يهودي أو غير ذلك".

ليلى خالد مقاتلة فلسطينية ضد "إسرائيل"، اتخذت الاسم الحركي لها شادية أبو غزالة تيمناً بأول مناضلة فلسطينية ارتقت شهيدة بعد حرب 1967.

ليلى خالد من مواليد مدينة حيفا شمال فلسطين العام 1944 وعضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعتبر أول امرأة تقوم بخطف طائرة، في آب/أغسطس 1969 حيث قامت بخطف طائرة شركة العال الإسرائيلية وتحويل مسارها إلى سورية،بهدف إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وبعد فترة قامت خالد بخطف طائرة TWA الأمريكية التي هبطت في لندن وألقي القبض عليها وأفرج عنها بعد ذلك وتعيش الآن في الأردن مع زوجها ووولديها، وهي حاليا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.

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