  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل غزة تدين استضافة البحرين للورشة الاقتصادية

الأربعاء 22 مايو 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل غزة تدين استضافة البحرين للورشة الاقتصادية


غزة / سما /

عبرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن رفضها وإدانتها لاستضافة البحرين، للورشة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية كفصل من فصول صفقة القرن.

وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقدته، إن إعلان الإدارة الأميركية لعقد ورشة اقتصادية في البحرين لتنفيذ مشاريع اقتصادية كخطوة تطبيعية "مرفوضة ومدانة تهدف إلى كي الوعي وتغيير مفهوم العداوة في المنطقة مما يشرعن وجود الاحتلال". معتبرةً أن صفقة القرن تمثل "منحىً خطيرًا لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت على أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بحتة وذات حقوق وطنية غير قابلة للمساومة والبيع، والمشاريع الاقتصادية والوعود الخيالية لن تغطي الوجه الخبيث الذي تحمله الصفقة في تصفية القضية الفلسطينية. كما جاء في بيان المؤتمر.

وشددت على رفضها القاطع لكل أشكال "التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث إن التطبيع يمثل خيانة للقضية وطعنة غادرة لتضحيات شعبنا الفلسطيني". داعيةً الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسهم الشعب البحريني إلى نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني.

وأكدت على وحدة الشعب الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية لمواجهة صفقة القرن وتحقيق أهداف الشعب بالحرية والعودة والحياة الكريمة.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بقضايا الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني والتبرؤ من حقبة أوسلو والانحياز إلى خيار المقاومة ومواجهة صفقة القرن.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب... سيرفض الفلسطينيون "صفقة القرن"!

اللاجئة السعودية رهف: "الآن عرفت أننا في شهر رمضان"!

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع امير قطر..

قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!

بالصور.. الاحتلال يزعم إحباط تهريب معدات عسكرية لغزة

نابلس : قتيل وإصابتان بإطلاق نار في مخيم الفارعة جنوب طوباس

بالصور.. السماح بإدخال مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

مركزية

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

1032310718

كشف تفاصيل مثيرة و كاملة لـ"صفقة القرن"... وثيقة مسربة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية

تقرير لمنظمة الصحة العالمية : الاحتلال تسبب بـ210 آلاف حالة اضطراب نفسي بغزة

p

إسرائيل وامريكا تستعدان للورشة الاقتصادية في المنامة وسط تهديدات للسلطة