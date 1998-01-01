فصائل غزة تدين استضافة البحرين للورشة الاقتصادية

غزة / سما /

عبرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن رفضها وإدانتها لاستضافة البحرين، للورشة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية كفصل من فصول صفقة القرن.

وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقدته، إن إعلان الإدارة الأميركية لعقد ورشة اقتصادية في البحرين لتنفيذ مشاريع اقتصادية كخطوة تطبيعية "مرفوضة ومدانة تهدف إلى كي الوعي وتغيير مفهوم العداوة في المنطقة مما يشرعن وجود الاحتلال". معتبرةً أن صفقة القرن تمثل "منحىً خطيرًا لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت على أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بحتة وذات حقوق وطنية غير قابلة للمساومة والبيع، والمشاريع الاقتصادية والوعود الخيالية لن تغطي الوجه الخبيث الذي تحمله الصفقة في تصفية القضية الفلسطينية. كما جاء في بيان المؤتمر.

وشددت على رفضها القاطع لكل أشكال "التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث إن التطبيع يمثل خيانة للقضية وطعنة غادرة لتضحيات شعبنا الفلسطيني". داعيةً الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسهم الشعب البحريني إلى نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني.

وأكدت على وحدة الشعب الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية لمواجهة صفقة القرن وتحقيق أهداف الشعب بالحرية والعودة والحياة الكريمة.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بقضايا الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني والتبرؤ من حقبة أوسلو والانحياز إلى خيار المقاومة ومواجهة صفقة القرن.