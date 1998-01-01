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جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين


رام الله / سما /

أكدت مصادر مطلعة أن عدة أطراف عربية ودولية تبذل جهودًا لإقناع القيادة الفلسطينية بعدم مقاطعة المؤتمر الاقتصادي "السلام من أجل الازدهار" الذي تستضيفه البحرين بالتعاون مع واشنطن يومي 25 و26 من حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت المصادر لـ"القدس"  إن من بين الاقتراحات التي عرضت على الجانب الفلسطيني مشاركة أطراف أخرى إلى جانب الولايات المتحدة في التحضير ورعاية المؤتمر بحيث يتخذ طابعًا دوليًا، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار التحفّظات الفلسطينية بشأن وحدة الأراضي الفلسطينية وتمثيلها السياسي.

وأكدت هذه المصادر للقيادة الفلسطينية "أن المؤتمر سينعقد فقط من أجل دعم الجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده الاقتصادية"

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