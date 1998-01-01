  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ما حقيقة زواج قصي خولي السري؟

الأربعاء 22 مايو 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة زواج قصي خولي السري؟


وكالات / سما /

تحدث الممثل السوري قصي خولي، عن الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زواجه السري، قائلا: “لنفترض قد يكون هذا صحيحاً وقد لا يكون كذلك” مضيفاً أنه قد يرغب في إعلان الأمر عند حدوثه.

ورداً على سؤال خلال استضافته في برنامج “مجموعة إنسان” على شاشة MBC عن سبب عدم زواجه حتى الآن، قال إنه لا يرفض الزواج مشيراً إلى أنه يرى فيه مؤسسة محترمة في حياته كما في حياة كل الناس.

ولم ينف الفنان السوري خوضه عدداً من التجارب العاطفية. 

يذكر أن خولي أعلن منذ أكثر من 3 أعوام وخلال مقابلة أجريت معه ضمن برنامج “هيدا حكي” على شاشة MTV أنه لا يريد الزواج من الوسط الفني لأن ذلك بحسب تعبيره يشعره بالارتياح.

#قصي خولي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب... سيرفض الفلسطينيون "صفقة القرن"!

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع امير قطر..

قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!

بالصور.. الاحتلال يزعم إحباط تهريب معدات عسكرية لغزة

نابلس : قتيل وإصابتان بإطلاق نار في مخيم الفارعة جنوب طوباس

بالصور.. السماح بإدخال مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية

السعودية تُحضّر لإعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد رمضان

الأخبار الرئيسية

بالأسماء.. الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين لهذا العام

مركزية

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

1032310718

كشف تفاصيل مثيرة و كاملة لـ"صفقة القرن"... وثيقة مسربة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية

p

إسرائيل وامريكا تستعدان للورشة الاقتصادية في المنامة وسط تهديدات للسلطة