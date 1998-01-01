ما حقيقة زواج قصي خولي السري؟

وكالات / سما /

تحدث الممثل السوري قصي خولي، عن الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زواجه السري، قائلا: “لنفترض قد يكون هذا صحيحاً وقد لا يكون كذلك” مضيفاً أنه قد يرغب في إعلان الأمر عند حدوثه.

ورداً على سؤال خلال استضافته في برنامج “مجموعة إنسان” على شاشة MBC عن سبب عدم زواجه حتى الآن، قال إنه لا يرفض الزواج مشيراً إلى أنه يرى فيه مؤسسة محترمة في حياته كما في حياة كل الناس.

ولم ينف الفنان السوري خوضه عدداً من التجارب العاطفية.

يذكر أن خولي أعلن منذ أكثر من 3 أعوام وخلال مقابلة أجريت معه ضمن برنامج “هيدا حكي” على شاشة MTV أنه لا يريد الزواج من الوسط الفني لأن ذلك بحسب تعبيره يشعره بالارتياح.