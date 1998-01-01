  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الشرطة الألمانية تداهم 11 مدينة للقبض على عصابة عراقية

الأربعاء 22 مايو 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الألمانية تداهم 11 مدينة للقبض على عصابة عراقية


وكالات / سما /

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، أن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونيا ومنطقة وادي الرور.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.

ولم تتضح حتى الآن ما آلت إليه حملة المداهمات.

 
#الشرطة الألمانية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب... سيرفض الفلسطينيون "صفقة القرن"!

اللاجئة السعودية رهف: "الآن عرفت أننا في شهر رمضان"!

مسؤولون يبعثون برسالة امنية هامة لنتنياهو تتعلق بضم الضفة الغربية وهذا ما جاء فيها ..

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع امير قطر..

قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!

بالصور.. الاحتلال يزعم إحباط تهريب معدات عسكرية لغزة

نابلس : قتيل وإصابتان بإطلاق نار في مخيم الفارعة جنوب طوباس

الأخبار الرئيسية

مركزية

جهود عربية ودولية لاقناع القيادة الفلسطينية بحضور مؤتمر البحرين

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

1032310718

كشف تفاصيل مثيرة و كاملة لـ"صفقة القرن"... وثيقة مسربة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية

تقرير لمنظمة الصحة العالمية : الاحتلال تسبب بـ210 آلاف حالة اضطراب نفسي بغزة

p

إسرائيل وامريكا تستعدان للورشة الاقتصادية في المنامة وسط تهديدات للسلطة