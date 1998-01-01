"الأونروا" تطلق حملة نظافة خلال شهر رمضان

رام الله / سما /

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، حملة نظافة في مخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية والجنوبية، بعد ان شملت المخيمات في الشتات، ضمن مبادرة الوكالة من أجل الصحة والبيئة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات في الوكالة بالضفة خالد حجاب: إن الحملة انطلقت منذ بداية شهر رمضان، وتشمل كل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، حيث تشمل الحملة اليوم تنظيف كافة المخيمات في الضفة الغربية، على أن يتم تبدأ في مخيمات قطاع غزة الأحد القادم، مشيرًا الى أن الوكالة انتهت من تنظيف المخيمات في سوريا، والأردن، ولبنان.

وأضاف حجاب أن "الأونروا" وبدعم من الصندوق السعودي للتنمية، بدأت بالحملة في مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات، لإبقاء المخيمات نظيفة بيئيًا، وإرسال رسالة بأن الوكالة لا زالت موجودة، وتقوم بعملها كلما أتيحت لها الفرصة، وتعمل بجهود حثيثة لتأمين كل ما يلزم لتقديم خدماتها، والقيام بالميثاق المعهود اليها، لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وبين حجاب أن الحملة تتضمن توظيف عدد إضافي من عمال النظافة، إضافة الى العمال الموجودين، وتأمين الميزانيات اللازمة لصيانة مركبات نقل النفايات، وتزويد العمال والمخيمات بالأدوات، والمعدات اللازمة لهذه الحملة.

بدوره، قال عضو اللجنة الشعبية في مخيم الامعري بمدينة رام الله طه البس إن هذه الحملة تعتبر جزءًا من اهتمام الوكالة بالجانب البيئي، وإبقاء المخيمات نظيفة.