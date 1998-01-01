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"فيسبوك" يحظر نطاق منصة "عرب فيس" من على جميع صفحاته

الأربعاء 22 مايو 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" يحظر نطاق منصة "عرب فيس" من على جميع صفحاته


وكالات / سما /

أعلنت منصة "عرب فيس" arabface.online أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حظر نطاقها من على جميع صفحاته بما في ذلك الرسائل الخاصة على تطبيق الماسنجر.

وأعربت المنصة ، في بيان صحفي امس الثلاثاء ، عن دهشتها لما قام به "فيسبوك" من حظر لنطاقها بدون مقدمات أو مبررات، مشيرة إلى أن ذلك يخل بقواعد التنافس الشريف، ويكرس لمفاهيم الاحتكار التي تتناقض مع القوانين الدولية، أو حتى القوانين المحلية للفيسبوك.

وكان مستثمرون عرب قد أطلقوا منصة العرب فيس كأول منصة تواصل اجتماعي عربية، وتحت شعار من العرب إلى العالم، ولاقت المنصة ترحيبا كبيرا ، وانضم لها عدد كبير من الأعضاء العرب في مختلف أنحاء العالم.

وأطلقت منصة التواصل الاجتماعي العربية "عرب فيس"، تطبيقها الأول الخاص بالمنصة، وقالت إن التطبيق أصبح في الوقت الحالي على متجر جوجل بلاي، وهو مجاني.

وأوضحت المنصة ، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها ، أن التسجيل فيها يتطور على مدار الساعة ، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة على المستوى التقني في العالم العربي من شأنها تحقيق قفزات كبرى في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمدها المنصة ذات النكهة العربية.

#فيسبوك #عرب فيس

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