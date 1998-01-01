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شانغهاي تبني أول منطقة تجريبية لتطبيق الذكاء الاصطناعي

الأربعاء 22 مايو 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شانغهاي تبني أول منطقة تجريبية لتطبيق الذكاء الاصطناعي


وكالات / سما /

بدأت بلدية شانغهاي بشرقي الصين يوم الثلاثاء في بناء أول منطقة تجريبية في البلاد لابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لما ذكر دائرة شانغهاي للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، فإن المنطقة التجريبية التي وافقت عليها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قد حُددت في منطقة بودونغ الجديدة، ولها ثلاث مهام رئيسية هي إنشاء مجموعة صناعية أساسية للذكاء الاصطناعي وتعزيز تطبيق الذكاء الاصطناعي وبناء نظام داعم لابتكار الذكاء الاصطناعي وفقا لما ذكر دائرة شانغهاي للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.

وسيتم إنشاء مجموعة من ميادين الاختبار في المنطقة التجريبية من أجل ابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العديد من مجالات الاستكشاف، بما في ذلك التصنيع والرعاية الطبية والنقل والتمويل، وفقا للدائرة.

وسوف تستكشف المنطقة التجريبية أيضًا التصميم والبنية التحتية ونظام المعايير ومعاملات الملكية الفكرية لصناعة الذكاء الاصطناعي، وإزالة الحواجز التي تحول دون التأهيل والبيانات والأمن.

من خلال سيناريوهات التطبيقات الغنية، تعمل شانغهاي بنشاط على تعزيز تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرة أيه.أي أس.أتش في السنوات الأخيرة، مما يجذب القادة الصناعيين مثل ميكروسوفت وأي بي أم.

وتتطلع المدينة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعى مخططة لتوسيع نطاق صناعتها إلى أكثر من 100 مليار يوان (14.5 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020.

#الذكاء الاصطناعي #شانغهاي

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