سلمان بن ابراهيم يؤكد دعم الاتحاد الآسيوي للكرة الفلسطينية

رام الله / سما /

أكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حرص الاتحاد الآسيوي على دعم ومساندة جهود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الهادفة لصون مكتسبات الكرة الفلسطينية وتعزيز مكانتها المتنامية على الساحتين القارية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مساء الأحد في البحرين بحضور طه عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين.

ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باللواء الرجوب مشيدا بجهوده المثمرة في خدمة الحركة الرياضية الفلسطينية بصفة عامة ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص وبالتطور الملموس في مخرجات كرة القدم الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية .

وأشار الشيخ سلمان إلى حرص الاتحاد الآسيوي على مواصلة تقديم شتى انواع الدعم للاتحاد الفلسطيني عبر مختلف برامج الدعم التي تركز على الارتقاء بالبنية التحتية والفئات العمرية والكرة النسوية وقطاعات التحكيم والتدريب والإدارة الكروية معربا عن ثقته بأن الاستثمار الأمثل لأوجه الدعم سيسهم في دفع خطط وبرامج تطوير الكرة الفلسطينية بمختلف أركانها.

من جانبه أعرب اللواء الرجوب عن شكره وتقديره للشيخ سلمان بن إبراهيم على حسن الضيافة مشيدا بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفلسطينية و مؤكدا حرص الاتحاد الفلسطيني على التفاعل البناء مع خطط الاتحاد القارية الرامية لبناء مستقبل مشرق لكرة القدم الآسيوية .

وكان اللواء الرجوب قد التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والأمين العام للفيفا فاطمة سامورا وناقش معهما آليات حماية الرياضة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية يومية.