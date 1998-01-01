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ارثوذكسي رام الله يختتم بطولته السنوية التاسعة بكرة السلة

الأربعاء 22 مايو 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارثوذكسي رام الله يختتم بطولته السنوية التاسعة بكرة السلة


رام الله / سما /

اسدل النادي الارثوذكسي برام الله الخميس الستارة عن بطولته الرمضانية بنسختها التاسعة بكرة السلة بتتويج الفريق السكني بلقب البطولة بعدما تفوق في النهائي على الفريق الاسود واهدى الفوز والكاس لنجم فريق ارثوذكسي رام الله يوسف زكاك في ذكرى يوم ميلاده.

وقد شارك في البطولة ستة فرق داخلية من النادي قسمت على مجموعتين ووزع على كل فريق لاعبي الفريق الاول والناشئين واشبال ورجال الأعمال بالإضافة الى لاعبات الفريق النسوي بالنادي.

وفي ختام الدوري تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والحكام ولاصغر لاعب عيسى طنوس واصغر لاعبة فاتن حماد. يذكر ان النادي اعتاد على تنظيم الدوري الرمضاني الداخلي سنويا في شهر رمضان المبارك ، ضمن انشطته الرياضية السنوية .

#ارثوذكسي رام الله #كرة السلة

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