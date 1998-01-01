شباب رفح يُعير حارس مرماه لفريق جديد

غزة / سما /

أبدى نادي شباب رفح موافقة على خوض حارس مرماه باسل الصباحين تجربة خارج أسوار النادي على سبيل الإعارة، بناء على رغبة الحارس الذي طلب من الإدارة الرحيل عن صفوف الفريق.

وجاءت موافقة شباب رفح لتفتح المجال أمام الصباحين للعب في صفوف فريق جديد، حيث تم الاتفاق مع إدارة النادي على الإعارة نظير تنازله عن جزء من مستحقاته المالية.

وظهر الصباحين مع الزعيم الرفحي منذ عام 2008 حيث كانت بدايته بالمشاركة في بطولة الوحدة الوطنية، وأسهم الصباحين في تتويج الفريق بلقبي كأس غزة عامي 2012 و2017 بالإضافة للقب الدوري الممتاز موسم 2013/2014.

وأبدى نادي اتحاد بيت حانون رغبة مبدئية في ضم الصباحين، خاصة وأن الفريق يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية بعد صعوده لدوري الدرجة الممتازة، إلى جانب تلقيه عرض من أحد أندية الدرجة الأولى لكنه لم يحدد وجهته القادمة.

وكان شباب رفح وافق على إعارة الحارس عبد الباري بدوان لغزة الرياضي لمدة موسم واحد، حيث استعاد حارسه عبد الله أبو غزة الذي ظهر بصورة لافتة مع الزيتون الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة.