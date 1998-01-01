ديشامب: مبابي أناني

وكالات / سما /

تعامل ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، بدبلوماسية شديدة بشأن تلميحات كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وتصريحاته التي أثارت جدلا حول وجهته القادمة.

وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "لا أتفاجأ بأي شيء في الوقت الحالي، ولكن ما قاله مبابي لا يمثل لي أي مشكلة، بل أنني سعيد للغاية لتواجده في منتخب فرنسا".

وأضاف مدرب الديوك: "مبابي مثل أي مهاجم يتسم بقدر من الأنانية، ولكنه يدير نفسه بشكل جيد داخل منظومة الفريق".

وأشار ديشامب إلى أنه لا يهتم كثيرا بما قاله مبابي، ولا يريد أن يعطي الأمر أكبر من حجمه، مؤكدا: "لم أعتد التعليق أو الرد على تصريحات اللاعبين سواء كان تحت قيادتي أم لا، وسيكون لدي فرصة للحديث معه في الأمر".

وأشاد المدير الفني لفرنسا بقدرات كيليان مبابي وقدراته على أداء مهام مراكز الهجوم سواء الجناح الأيمن أو رأس الحربة.