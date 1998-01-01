خطة سولشاير لإبقاء بوجبا في مانشستر يونايتد هذا الصيف

وكالات / سما /

جعل مانشستر يونايتد موقفه من بيع بول بوجبا هذا الصيف واضحاً إذ يرغب المدرب أولي جانر سولشاير في الإبقاء عليه مهما كانت الظروف.

لاعب الوسط الفرنسي سبق له وأن غازل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في تصريحات له قبل أن يرد المدرب بالمثل ليشتعل فتيل الإشاعات التي تربط بوجبا بريال مدريد.

وكيل أعمال بوجبا مينو رايولا يسعى لنقل موكله هذا الصيف، ولكن مانشستر يونايتد يرغب في الإبقاء على لاعبه ولدى سولشاير خطة للقيام بذلك.

ويسعى المدرب النرويجي إلى إعطاء بوجبا شارة القيادة للفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل قائد الفريق الحالي أنطونيو فالنسيا عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده هذا الصيف.

يُذكر أن رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد هذا الصيف سيكلف خزائن أي من كان يسعى لشرائه مبلغاً قدره 150 مليون يورو على الأقل.