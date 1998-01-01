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فاران يعلن بقاءه في ريال مدريد الموسم القادم

الأربعاء 22 مايو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاران يعلن بقاءه في ريال مدريد الموسم القادم


وكالات / سما /

أكد المدافع الفرنسي رافائيل فاران بقاءه في صفوف ريال مدريد الموسم القادم ، لينهي على الشائعات التي تربطه بالرحيل منذ عدة أشهر.

وتحدثت تقارير إسبانية قبل أسابيع عن رغبة فاران في الرحيل عن ريال مدريد ، مؤكدة أيضاً أن اللاعب طلب ذلك بنفسه ، بينما وضع ريال مدريد مبلغ 500 مليون يورو لبيعه ، وهي قيمة فسخ عقده.

وازدادت الشائعات بعد ذلك بتصريح وكيل أعماله برونو ساتين ، الذي قال “لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، فاران يدرس الأمور في الوقت الحالي. لقد فاز بكل شيء في مدريد ، وحقق كل شيء احتاج إليه، ولهذا السبب يبدو أنه الآن قد حان وقت التغيير”.

وأنهى فاران الشائعات اليوم بتصريح لصحيفة “ماركا” الإسبانية ، وقال في مقابلة حصرية “سأستمر هنا العام القادم ، متأكد من عودتنا ، لقد قاتلنا وحاولنا بجهد كبير ، لا يمكن إلقاء اللوم على شيء محدد رغم أخطائنا الواضحة”.

وختم “لم يكن مستواي جيداً في الموسم الحالي لكني سأعود كما كنت ، علينا التطور وزيدان واضح بشأن ذلك”.

يذكر أن ريال مدريد أنهى الموسم بالمركز الثالث في الليجا ، وودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 ، وكأس ملك إسبانيا من نصف النهائي.

#فاران #ريال مدريد

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