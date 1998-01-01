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جوارديولا إلى يوفنتوس والإعلام الإيطالي يكشف تفاصيل العقد

الأربعاء 22 مايو 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا إلى يوفنتوس والإعلام الإيطالي يكشف تفاصيل العقد


وكالات / سما /

فجر الإعلام الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل ، بتأكيده على توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا ، لقيادة الفريق الموسم القادم.

وبدأت أخر سطور قصة يوفنتوس مع بيب جوارديولا أمس الثلاثاء عندما تواجد المدرب الإسباني في إيطاليا ونزل في إحدى الفنادق ضمن رحلته لحضور مباراة جولف في مدينة ميلانو ، وتواجد في نفس الفندق المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي.

راديو “سبورتيفا” الإيطالي كشف مساء الثلاثاء عن مفاجأة كبرى بتأكيده على توصل يوفنتوس لاتفاق مع جوارديولا لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم القادم.

وكشف المصدر ذاته عن تفاصيل الاتفاق ، حيث سيمتد عقد المدرب الإسباني حتى عام 2023 وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 22 مليون يورو ، بجانب ضمه الطاقم التدريبي الذي عمل معه في برشلونة.

صحفي في راديو سبورتيفا يكشف التفاصيل :​

وتأتي المفاوضات مع جوارديولا لخلاف الإيطالي ماسيمليانو أليجري الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.

وكان جوارديولا قد نفى مؤخراً شائعات ارتباطه مع يوفنتوس ، مؤكداً بقاءه في مانشستر سيتي حتى نهاية عقده.

#جوارديولا

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