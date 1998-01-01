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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الأربعاء 22 مايو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود عبد محمود العلامي من بلدة بيت امر شمال الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت المواطن عبد ربه محمد موسى الطل، من بلدة الظاهرية جنوب المدينة، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وفتشت عدة منازل فيها وفي بلدة بني نعيم عرف من أصحابها حمدي حماد غيث وخليل عبد الرزاق مناصرة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية ومدخل بلدة بيت عوا، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

#الاحتلال

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