  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يرد بنبرة حادة على خطاب حركة الضباط العسكريين المتقاعدين

الأربعاء 22 مايو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد بنبرة حادة على خطاب حركة الضباط العسكريين المتقاعدين


القدس المحتلة / سما /

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس بشدة على خطاب موقع من حوالي 200 من ضباط الأمن السابقين، ومن بينهم أعضاء في حركة "قادة عسكريون من اجل أمن إسرائيل"، يدعون من خلاله إلى إجراء استفتاء عام في حال تقرر تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية بالفعل.

ويحث الموقعون في خطابهم كبار المسؤولين في الدولة على الالتزام بإجراء استفتاء قبل اتخاذ قرار بتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية.

ويأتي هذا المطلب، على ضوء إعلان نتنياهو الأخير عن نيته العمل على ضم مناطق الضفة الغربية الى السيادة الإسرائيلية، وخشية ان يكون ذلك بندا من بنود الاتفاقيات مع مختلف الأحزاب عند تشكيل الائتلاف الحكومي.

وقال نتنياهو في تعقيبه على فحوى الخطاب من على صفحته على موقع تويتر: "هؤلاء الخبراء أيدوا الاتفاقية النووية مع إيران وحذروا من أن بيبي مخطئ في مساره وانه يدمر التحالف مع أمريكا. أرض "يهودا والسامرة" ليست ضمانًا لأمن إسرائيل وحسب، بل هي ملك لأجدادنا".

ووفقًا للمسؤولين العسكريين من الماضي، فإن الضم أحادي الجانب لارض في الضفة الغربية، سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وستشغل حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية هذا الفراغ الأمني الذي سينجم عن وقف التنسيق الامني.

وحذر خطاب المسؤولين العسكريين السابقين من أن "تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أن تضر بشكل خطير بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية. إن فرض السيادة الاسرائيلية على مساحة محدودة من الضفة الغربية، لا بد ان يتدهور ويصل حد الضم الكامل للضفة الغربية، بملايين الفلسطينيين سكانها".

من جانبه قال وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، ردا على خطاب كبار المسؤولين العسكريين من خلال تغريدة اطلقها على صفحته على موقع تويتر: ""من المؤسف أن كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع يسعون مرة تلو الاخرى الى التنبؤ بما سيحدث وما الذي على الفلسطينيين فعله ردًا على اجراء إسرائيلي ضروري وأخلاقي، مثل تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة بريطانية: لهذا السبب... سيرفض الفلسطينيون "صفقة القرن"!

اللاجئة السعودية رهف: "الآن عرفت أننا في شهر رمضان"!

مسؤولون يبعثون برسالة امنية هامة لنتنياهو تتعلق بضم الضفة الغربية وهذا ما جاء فيها ..

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع امير قطر..

قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!

بالصور.. الاحتلال يزعم إحباط تهريب معدات عسكرية لغزة

بالصور.. السماح بإدخال مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

1032310718

كشف تفاصيل مثيرة و كاملة لـ"صفقة القرن"... وثيقة مسربة داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية

تقرير لمنظمة الصحة العالمية : الاحتلال تسبب بـ210 آلاف حالة اضطراب نفسي بغزة

p

إسرائيل وامريكا تستعدان للورشة الاقتصادية في المنامة وسط تهديدات للسلطة

نابلس : قتيل وإصابتان بإطلاق نار في مخيم الفارعة جنوب طوباس