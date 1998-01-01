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ردود إسرائيلية غاضبة من لقاء مسؤول أممي مع نائب حسن نصر الله

الأربعاء 22 مايو 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردود إسرائيلية غاضبة من لقاء مسؤول أممي مع نائب حسن نصر الله


القدس المحتلة / سما /

التقى المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، الثلاثاء، مع نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله .

وبعد الاجتماع غرد كوبيش في تويتر: "أنا ممتن جدا على النقاش الجاد حول مجموعة واسعة من القضايا مع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله. إضافة لذلك تلقيت نسخة من كتابة- قرائته الزامية!".

وفي اعقاب ذلك اصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا غاضبا على التغريدة قال خلاله الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "هل تعرف ما هو الزامي يجب عليك أيضا قراءته؟ قرار الأمم المتحدة 1701".

وتشير تغريدة الجيش الإسرائيلي الى انفاق حزب الله التي كشفت عنها إسرائيل في اطار عملية درع الشمال والتي تشكل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة 1701، كما ان قوات اليونيفيل أكدت وجود أربعة أنفاق. 

ورد وزير الامن الداخلي غلعاد اردان على تغريدة المبعوث الاممي، وقال متوجها الى كوبيش في تغريدة: "هل ناقشتم أيضا كيف يستمر حزب الله بمواصلة استخفافه بقرار 1701 وتوسيع ترسانة صواريخه؟ أو كيف يمكن للأمم المتحدة ان تساعد حزب الله في بناء الانفاق الإرهابية؟ أو هل طلب نصيحة ديبلوماسية اين سيقتل يهود في المرة القادمة".

وعين كوبيش في منصبه منسقا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان عام 2018، حيث شغل سابقا منصب وزير خارجية سلوفاكيا.

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