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فتح توضح اسباب دعوتها لمقاطعة مؤتمر البحرين

الأربعاء 22 مايو 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح توضح اسباب دعوتها لمقاطعة مؤتمر البحرين


رام الله / سما /

اكدت حركة فتح مقاطعة مؤتمر البحرين الذي دعت اليه أمريكا وإسرائيل تحت عنوان الازدهار الاقتصادي الذي يراد من خلاله تمرير صفقة العار من البوابة الاقتصادية والانسانية

واوضح المتحدث باسم حركة  فتح أسامه القواسمي أسباب  رفض حركته لعقد مثل هذا المؤتمر والدعوة لمقاطعته ، بأن البيت الأبيض قد عاث بحقوق الشعب الفلسطيني خرابا ودمارا، ومنح ما لا يملك لمن لا يستحق ، وضرب الأسس والمرجعيات التي انطلقت منها العملية السياسية خاصة في ملفي القدس واللاجئين، عدا عن معاداته للشعب الفلسطيني وتجويع أطفاله من خلال قطع المساعدات كاملة عن الشعب الفلسطيني ، إضافة الى خنق القطاع الصحي والمستشفيات في القدس من خلال قطع المساعدات عنها ، وأيضا أغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، وتشريع الاستيطان وتشجيع الاحتلال على ممارسة الاضطهاد والقمع بحق الشعب الفلسطيني 

وقال القواسمي إن الهدف من وراء هذه الدعوة وورشة العمل كما يسمونها هو جلب الفلسطينيين للبدء بتنفيذ صفقة العار من البوابة الاقتصادية تحت حجة نقل الشعب الفلسطيني الى واقع أفضل، موضحا أن الشعب الفلسطيني  وقيادته الشرعيه موحدون في رفض صفقة العار ، و رفض الدعوة الامريكية الاسرائيلية للمؤتمر الاقتصادي في البحرين باعتباره مدخلا لتطبيق صفقة العار ، موضحا أن المسار السياسي المستند للشرعية الدوليه هو الكفيل بحل القضايا الاقتصادية وليس العكس

وشدد القواسمي على أن أي فلسطيني يشارك في هذا المؤتمر هو خائن وعميل وجبان، وندعو جميع العرب والاصدقاء الى عدم المشاركة  في هذا المؤتمر ،مؤكدا ان أحدا غير مخول للحديث بإسم الشعب الفلسطيني

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