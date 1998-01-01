خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.. جيش الاحتلال: فرص التصعيد في غزة كبيرة لهذه الاسباب ..

ترجمة مؤمن مقداد

قال موقع والا العبري، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعتقد أن فرص التصعيد في غزة كبيرة، وذلك خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.

وأضاف الموقع بأن الجيش قال رغم تحويل الأموال والوقود والموافقة على توسيع منطقة الصيد لـ 15 ميلاً، لا تزال هناك صعوبات في التمويل الدولي للمشاريع والوظائف في قطاع غزة وإنشاء منطقة صناعية مشتركة، كما أن بناء ميناء بحري ليس على جدول الأعمال.

وقال إن الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة وتهديدات السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات إضافية قد تدفع الجناح العسكري لحماس إلى مواجهة جديدة مع "إسرائيل".