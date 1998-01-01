حماس: ورشة البحرين تورط في صفقة القرن

غزة / سما /

قالت حركة "حماس" ، إن ورشة العمل الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين يونيو/ حزيران المقبل، تعد "محاولة لفرض الرؤية الأمريكية على الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في تغريدة نشرها القيادي بالحركة سامي أبو زهري، عبر تويتر" وشدد أن "الفلسطينيين لم ولن يفوضوا أحدا للتنازل أو المتاجرة بقضيتهم".

وأضاف أن "الإصرار على عقد مؤتمر البحرين رغم الرفض الفلسطيني يشكل تورطا في صفقة القرن الأمريكية".

والأحد، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل، بحضور الكيان الإسرائيلي الذي تلقى دعوة رسمية.