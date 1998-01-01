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محمد بن زايد يلتقي الإعلاميين في دولة الامارات

الأربعاء 22 مايو 2019 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد يلتقي الإعلاميين في دولة الامارات


ابو ظبي/سما/

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة , أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام في مسيرة التقدم التي تشهدها الامارات وتطورها.

جاء  ذلك خلال استقباله امس القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية و كبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية و العالمية العاملة في الامارات و الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

وقال الشيخ محمد بن زايد ال نهيان أن العمل الإعلامي رسالة قبل أن يكون مهنة أو وظيفة لأنه يتعامل مع عقول الناس وأفكارهم وتوجهاتهم وبالتالي فإن التعامل مع الكلمة سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية يجب أن يكون بمسؤولية وحس وطني يعلي من المصلحة العليا للوطن ويضعها في مقدمة الأولويات . 

وتناول الإعلاميين طعام الإفطار على مائدة سموه في قصر البطين في ابوظبي .

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