الرئيس عباس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قطر

الدوحة /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، السفراء العرب المعتمدين لدى دولة قطر.

ووضع الرئيس، السفراء العرب في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة للأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.

وجرى اللقاء بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.