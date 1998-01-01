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قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية سيقويها تجاه حماس بالضفة!


القدس المحتلة / سما /

عقبت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، على سماح سلطات الاحتلال بادخال مركبات مدرعة الى السلطة الفلسطينية تبرع بها الاتحاد الاوروبي وذلك بعد سنوات طويلة من الرفض.

و قال المراسل العسكري للقناة العاشرة العبرية "أور هيلار"،  "في "إسرائيل" يعتبرون أن تزويد السلطة بمركبات ومعدات عسكرية خفيفة سيقويها تجاه حماس في الضفة الغربية".

وأضاف: "هذا مؤشر آخر على عمق تنسيق الجيش الإسرائيلي مع أجهزة الفلسطينية".

في السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال سمحت بادخال مركبات مدرعة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، بعد سنوات من الرفض: "إسرائيل" سمحت بإدخال مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية تبرع بها الاتحاد الأوروبي.

وأضافت:  في الأيام الأخيرة تلقت أجهزة الأمن الفلسطينية 10 مركبات مدرعة من الاتحاد الأوروبي، تم نقلها إلى الضفة الغربية عبر الأردن بموافقة "إسرائيل".

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