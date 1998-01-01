الجاسوس الاسرائيلي بولارد: "الدولة لا تهتم بي"

واشنطن /سما/

قال الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد الذي أطلق سراحه من السجن الأمريكي في عام 2015، "إن الدولة لا تهتم به".

وتساءل بولارد خلال مقابلة حصرية أجرتها القناة 12 العبرية، "إذا كانت الدولة لا تهتم بشخص مثلي مكث في السجن لمدة 30 عامًا باسم الدولة وشعب إسرائيل، فما مقدار الاهتمام الذي يمكن أن تظهره أو تبديه أو تشعر به تجاه شخص ما في البلاد، سواء تجاه جنودنا وحتى المدنيين؟".

وأطلقت السلطات الأمريكية سراح بولارد أواخر عام 2015، بعد 30 عامًا قضاها في السجن، بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"، إذ كان يعمل في البحرية الأمريكية، قبل إدانته بالتجسس، وعقب الإفراج عنه منعته السلطات الأمريكية من مغادرة البلاد حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وحظرت عليه استخدام الإنترنت أو الإدلاء بأحاديث صحفية.