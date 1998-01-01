تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع امير قطر..

الدوحة /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الرئيس مع الأمير آخر المستجدات حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والاعتداءات الاسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية، والأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما جرى خلال اللقاء على مأدبة إفطار أقامها الأمير على شرف الرئيس والوفد المرافق له، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

وكان الرئيس وصل، مساء أمس الاثنين، الى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام. وكان في استقباله، لدى وصوله إلى أرض مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي