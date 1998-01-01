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العالول يطلع مسؤولا صينيا على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

الثلاثاء 21 مايو 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يطلع مسؤولا صينيا على آخر مستجدات القضية الفلسطينية


بكين /سما/

 بحث مبعوث الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  محمود العالول مع نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني قوي زهو على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، ونقل تحيات الرئيس والقيادة الفلسطينية للقيادة الصينية، وذلك في ختام لقاءاته بالمسؤولين الصينيين، اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع مدير عام إدارة شرق آسيا وغرب افريقيا للحزب الشيوعي الصيني زهانغ جيواي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد زيادة، وسفير دولة فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، ومستشار السفارة شادي أبو زرقة.

بدوره، أكد نائب وزير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني دعم بلاده رئاسة وقيادةً وشعبا، لشعب فلسطين الصديق، وحقه في تقرير مصيره واحترام قواعد القانون الدولي التي تنادي بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

كما أكد وقوف القيادة الصينية لإفشال كل المؤامرات التي تمس الحقوق والثوابت الأساسية للشعب الفلسطيني، كحق العودة والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وقضية الأسرى.

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