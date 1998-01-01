الشفير عبد الهادي يبحث مع مسؤولة أممية تطورات الأوضاع في المنطقة

دمشق /سما/

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير أنور عبد الهادي مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطر تطورات الأوضاع في المنطقة.

ووضع عبد الهادي ضيفته خلال اللقاء الذي عقد في مقر الدائرة السياسية بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، بصورة انعكاسات الأزمة السورية على اللاجئين الفلسطينيين، وبصورة الجهود التي تبذلها منظمة التحرير لتخفيف معاناتهم، ودور وكالة الغوث الدولية "أونروا"، وضرورة أن تلتزم بتقديم المساعدات الغذائية والمالية للاجئين بشكل منتظم.

بدورها، تطرقت مطر لجهود الأمم المتحدة في تنفيذ القرار (2254) بخصوص الأزمة السورية، وشكرت الموقف الفلسطيني البناء في دعم الحل السياسي في سوريا.