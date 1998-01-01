العالول ينقل رسالة من الرئيس إلى نظيره الصيني

بكين /سما/

نقل مبعوث الرئيس إلى الصين، نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والدعم الأميركي لها.

وتناولت الرسالة، التي سلمها العالول، لمساعد وزير الخارجية الصيني ليو زونغ فا، تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية، والتحركات الفلسطينية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الصيني، دعم بلاده التاريخي للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن القيادة والحكومة الصينية ستواصل مساعدة الأصدقاء الفلسطينيين في المحافل الدولية، حتى اقامة دولتهم المستقلة.

وحضر اللقاء: عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" رائد زيادة، وسفير دولة فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، ومستشار السفارة شادي ابو زرقة.