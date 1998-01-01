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وزير الاقتصاد يبحث مع سفير سويسرا تبادل البعثات التجارية

الثلاثاء 21 مايو 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يبحث مع سفير سويسرا تبادل البعثات التجارية


رام الله / سما /

 بحث وزير الاقتصاد خالد العسيلي، مع ممثل سويسرا لدى فلسطين جوليان توني، اليوم الثلاثاء، تبادل البعثات التجارية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار والاستفادة من الحوافز المتاحة.

واتفق الجانبان خلال لقائهما في رام الله، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل على دعم مساعي وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الاعمال وتحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.

وناقشا سبل تحسين الاقتصاد الوطني رغم حجم التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحد من احدث تنمية اقتصادية حقيقية.

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