الشلالدة يبحث مع القنصل السويدي تطوير منظومة العدالة في فلسطين

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، مع القنصل السويدي العام في القدس جيسكا أولاوسون، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون لتطوير منظومة العدالة في فلسطين.

وثمن الشلالدة الموقف السويدي الداعم لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق شعبنا الفلسطيني في كافة المحافل والاجتماعات الدولية، مشيدا بقرار الحكومة السويدية الداعم لتمديد عمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل، التي قررت إسرائيل إنهاء عملها في المدينة، كذلك موقفها الرافض للسياسة الإسرائيلية والتهجير القسري للمواطنين في تجمع الخان الأحمر، وموقفها من نقل السفارة الامريكية إلى القدس.

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وذلك بعد الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

وأشار إلى أن وزارة العدل ستعمل على تفعيل وتعزيز دور وحدة حقوق الإنسان لتلقي شكاوى المواطنين ودورها في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطوير الخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وأتمتة التحكيم والترجمة، وعمل دليل استرشادي للتصديقات والسجل العدلي، وذلك ضمن خطة 100 يوم التي أعدتها الوزارة.

وأكد وزير العدل السعي إلى توطيد العلاقات الثنائية مع الجانب السويدي من خلال مذكرات تفاهم، وتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات السويدية في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وفي تطوير منظومة العدالة في فلسطين.

من جانبها، أكدت أولاوسون موقف السويد الداعم للحقوق الفلسطينية، والحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن القدس عاصمة مشتركة لدولتين.

وأبدت استعداد بلادها لتعزيز التعاون لتطوير منظومة العدالة في فلسطين، مشيرة إلى أن السويد شريك في دعم قطاع العدالة وسيادة القانون من خلال برنامج "سواسية"، وعن طريق إيفاد الخبراء لبعثة الشرطة الأوروبية.