  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: مصادرة سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس قروي روجيب

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: مصادرة سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس قروي روجيب


نابلس / سما /

 صادرت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس قروي روجيب شرق نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي مفيد دويكات أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة النفايات الوحيدة لدى المجلس، أثناء توجهها في الصباح الباكر إلى مكب النفايات شرقي القرية، وأجبرت السائق والعمال على التوجه بها إلى حاجز بيت فوريك.

وأضاف أن الاحتلال أفرج عن السائق والعمال بعد احتجازهم عدة ساعات على الحاجز، وأبلغوهم بمصادرة السيارة.

واعتبر دويكات أن مصادرة السيارة تأتي في سياق المضايقات التي يفرضها الاحتلال ضد البلدة، بدعوى انزعاج مستوطني مستوطنة "ايتمار" من الحرائق التي تقع في المكب، مبينا أن المكب مقام على أراض تابعة للمجلس القروي وهو بعيد عن المستوطنة.

الأكثر قراءة اليوم

حكومة غزة توقف موظفين عن العمل.. والنحال: منعطف خطير لن تحمد عقباه

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء... ترحيب بالقمة الطارئة وجدولة المستحقات المالية

قناة عبرية : اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس و"اسرائيل" لمدة 6 اشهر وحماس تنفي

نتنياهو يوضح حقيقة التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار مع حركة حماس!

ملك الأردن أطاح بضباط خشية تبعيتهم لواشنطن وتل أبيب والسبب "صفقة القرن"

واشنطن اتخذت قرار عقد مؤتمر المنامة بدعوة من البحرين والتشاور مع رجال أعمال فلسطينيين

اللاجئة السعودية رهف: "الآن عرفت أننا في شهر رمضان"!

الأخبار الرئيسية

مزاعم إسرائيلية: محكمة لاهاي ستنظر في فتح تحقيق جنائي ضد هنية!

الرجوب يدعو لمقاطعة مؤتمر المنامة ويؤكد انه جزء من مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية

تل ابيب : قناة كان: حماس حسنت قدراتها للتصدي للطائرات

مسؤولون يبعثون برسالة امنية هامة لنتنياهو تتعلق بضم الضفة الغربية وهذا ما جاء فيها ..

الشئون المدينة: الاجتماع مع الإسرائيليين في "ايرز" جرى بعلم "أبونعيم" وهذه هي التسهيلات الجديدة ..