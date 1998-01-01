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ابنة الفنانة سهير البابلي تكشف الوضع الصحي لوالدتها

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة الفنانة سهير البابلي تكشف الوضع الصحي لوالدتها


وكالات / سما /

كشفت نيفين، ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي، الاثنين، الحالة الصحية لوالدتها، التي دخلت إحدى المستشفيات بعد تدهور وضعها.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن نيفين قولها: "خرجت والدتي من المستشفى وعادت إلى المنزل بعد خضوعها لبعض الفحوصات والكشوفات الطبية، حتى تحسنت حالتها الصحية".

وجاء تصريح نيفين، بعد أن كشف المخرج عمر زهران، دخول البابلي إلى المستشفى وخروجها منه، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك.

وقال زهران: "الحمد لله وحده ...عادت النجمة الكبيرة سهير البابلي إلى بيتها...بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبية المعتادة ..وهي بخير الآن وتشكر أسرتها كل هذا الحب والاهتمام الذي أكد مكانتها الكبيرة لدي جماهير العالم العربي كله".

والبابلي من مواليد عام 1935، وقد التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه، وعملت في المسرح حيث قدمت أعمالا فنية مميزة مثل "مدرسة المشاغبين" و"ريا وسكينة"، كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية.

#سهير البابلي

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