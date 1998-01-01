ورث 50 مليون يورو بعد أن اكتشف أنه ابن عائلة أرستقراطية

وكالات / سما /

ورث عامل رعاية بريطانية شبه مفلس واحدًا من أفخم المنازل بعد أن أثبت فحص الحمض النووي أنه ابن غير شرعي لشخص من عائلة ثرية.

وانتقل جوردان روجرز إلى منزله الجديد الفخم الممتد على مساحة 6 كم مربع بعد أن توفي والده الحقيقي بعمر 62 سنة، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

وبعد سنوات من المحاولات، أثبت فحص الحمض النووي أنه بالفعل ابن هذا الأب، لكن بعد أن وجد الأخير متوفيًا في سيارته. ولأن والدة المتوفي وأخيه متوفيان، حصل جوردان –ابن الـ31 سنة- على العقار كوريث له.

وبدأت شكوك جوردن حول نسبه منذ سن الثامنة، لكنه بدأ بمحاولات إثبات ذلك بشكل حقيقي في العشرينيات من عمره، إذ لم تحصل رسائله على أجوبة. وبعد أن وجد الأب متوفيًا، جاء الرد أخيرًا بإثبات نسبه إليه.

ويقول الوريث: "لست بحاجة إلى العمل، لذا أريد إنشاء جمعية خيرية لمساعدة الناس.. لقد كنت على وشك القلق بشأن الفاتورة التالية وبدأت بداية صعبة في الحياة، لكن الآن أنا هنا أريد مساعدة الناس".

ويعتقد بأن الوالد قد تعاطى المخدرات لسنوات عديدة وتوفي جراء جرعة زائدة في سيارته خارج منزله. وبحسب ما ورد من معلومات، فقد تعرض الوالد لسوء التغذية وإهمال النظافة الشخصية، ونادرًا ما غير ملابسه في الأشهر التي سبقت وفاته.