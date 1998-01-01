البطش: اجتماع البحرين يهدف لفتح الطريق امام تطبيق صفقة القرن

غزة / سما/

قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع البحرين يهدف لفتح الطريق امام تطبيق صفقة القرن الامريكية الهادفة لتصفقة القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح صحفي: ندعو أبناء الأمة وأبناء الشعب البحريني والخليج العربي للتصدي لمخططات تصفية فلسطين وتهويد مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيامة عيسى عليه السلام , ففلسطين ومقدساتها لا تقايض بالأموال ولا بملئ البطون أو الجيوب رغم معاناة الحصار والعقوبات على شعبن

وفيما يلي نص التصريح كما وصل سما الاخبارية:

تصريح صحفي صادر عن خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الاسلامي في فلسطين

نؤكد إدانتنا واستهجاننا لمسار التطبيع العربي الرسمي المتمثل باستضافة دولة البحرين ورشة عمل أمريكية صهيونية تهدف إلى فتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

ونعتبر ذلك إذعاناً لقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزمرة البيت الأبيض, مجددين تصدينا لها بكل السبل الممكنة ورفضنا لهذه المؤامرة الهادفة الى تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية لاستدامة الصراع في المنطقة لصالح العدو الصهيوني .

إننا ندعو أبناء الأمة وأبناء الشعب البحريني والخليج العربي للتصدي لمخططات تصفية فلسطين وتهويد مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيامة عيسى عليه السلام , ففلسطين ومقدساتها لا تقايض بالأموال ولا بملئ البطون أو الجيوب رغم معاناة الحصار والعقوبات على شعبنا , فهي قضية إجماع للأمة العربية والإسلامية ولا يمكن التنازل عنها .

الثلاثاء 21/مايو/2019م