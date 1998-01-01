أطعمة يجب أن تتواجد في ثلاجتك طيلة شهر رمضان

وكالات / سما /

عندما يحل علينا شهر رمضان المبارك، يدخل بيوتنا ويملؤها بالنعم ويوزعها على موائده بالهناء والعافية على الصائمين، من الإفطار حتى السحور.

لكن قبل حلول رمضان، تبدأ البيوت كلها بالاستعداد والتحضير لكل ما يلزم لاستقباله، خصوصاً المطبخ. لكي تحضري لإعداد أشهى المأكولات الصحية لك ولعائلتك، قد تحتاجين إلى قراءة هذا المقال.

اليكم، أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها عند الإفطار في شهر رمضان.

1- الحليب:

هو واحد من تلك الأساسيات التي يجب أن يكون في الثلاجة الخاصة بك في جميع الأوقات.

فهو مصدر كبير للكالسيوم وخاصة عند إضافته إلى الحبوب، باعتبارها وجبة السحور المثالية التي سوف تساعدك على النشاط طوال اليوم.

ما هي فوائد الحليب

للحليب العديد من الفوائد مثل زيادة الشعور بالشبع، وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام في الفترة التي تلي تناول وجبة السحور، وبالتالي فإنه يحد من السمنة أو التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي.

تحسين الحالة النفسية والمزاجية، فهو يهدئ الأعصاب ويخلص من مشكلة الأرق، واضطرابات النوم التي تصاحب البعض في شهر رمضان.

الحفاظ على صحة وجمال البشرة، فهو يمنحها اللمعان والنضارة والاشراقة طوال النهار، ويخلصها من مشكلة الإرهاق والتعب الذي قد تظهر على الصائم، وخاصةً في فصل الصيف.

يحتوي على بعض سلالات البكتيريا الموجودة في اللبن، والتي تقضي على الصداع النصفي، بينما أظهرت بعض الأنواع قدرتها على تقليل مستوى الكولسترول في الجسم.

كما يساعد اللبن الخالي الدسم عامة، في علاج بعض التهابات القناة الهضمية، وكذلك المحافظة على التوازن البكتيري في الأمعاء، الأمر الذي يساعد على توقف الإسهال نتيجة الاضطرابات الهضمية التي قد يتعرض لها البعض في رمضان.

2- السبانخ:

يعتبر السبانخ من الخضراوات الورقية المشهورة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة كالحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز إضافة إلى فيتامينA,B,C.

ويدخل السبانخ في السلطات والفطائر أو يؤكل مسلوق وقد يضاف إليها بعض التوابل كالجوز والكزبرة.

ما هي فوائد السبانخ:

يساعد السبانخ على خفض ضغط الدم، وهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في عملية الهضم والوقاية من الإمساك وضبط السكر في الدم.

كما تساهم مكونات السبانخ في ضبط مستوى الحموضة في الجسم، مما يساعد على زيادة مستوى الطاقة والحد من الإصابة بخطر زيادة الوزن في رمضان.

3- البيض:

البيض ليس فقط وجبة بروتين غذائي، ولكن هو عنصر ضروري من السلع، احرصي على الإحتفاظ به في الكرتون في الرف السفلي في ثلاجتك خلال شهر رمضان المبارك.

ما هي فوائد البيض

البيض المسلوق يمكن اعتباره وجبة سحور متكاملة، تساعد على التقليل من الشعور بالعطش أو الجوع.

يحافظ البيض على صحة الغدة الدرقية لاحتوائه على أحد مصادر عنصر السيلينيوم، ما يساهم على زيادة فعالية عملية التمثيل الغذائي، ويقي الصائم من اضطرابات الغدة الدرقية المتمثلة في زيادة أو نقصان الوزن.

كما يخلص الجسم من شعور الخمول أثناء فترة الصيام الطويلة هذا العام، ويخلصك من المشكلات المعوية المعروفة والام البطن سواء أثناء الصيام أو بعد الإفطار.

يمد البيض الجسم بالطاقة، لاحتوائه على البروتين والدهن والفيتامينات والهرمونات والأملاح المعدنية وهيدرات الكربون التي تساعده في تحمل يوم طويل في الصيام، دون لجوء الجسم إلى حرق مخزونه من الدهون لكي يحصل على الطاقة التي يحتاجها.

4- الزبادي:

هو واحد من الأطعمة التي يجب أن تكون في الثلاجة باستمرار خلال شهر رمضان، فهو رائع لصنع عصائر الفاكهة، أو يمكنك استخدامه كبديل للدهون.

ما هي فوائد الزبادي

يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتك التي تساعد في عملية الهضم؛ إذ إن هذه الكائنات الصغيرة، تساعد في التكسير الجزئي، لمكونات طعامنا في الجهاز الهضمي، مما يحسن من عملية الهضم.

يتواجد البروبيوتيك في القناة الهضمية للإنسان وتحديدا في الأمعاء الغليظة، ووجد انه اذا ما تواجدت بكميات كافية، فإنها تساعد في تعزيز مناعة الجسم، وتقديم العديد من الفوائد الصحية له.

لذا فأن الزبادي يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفف من حدة الإسهال، مما يجعل الجسم يستفيد من الطعام والغذاء، مما يؤدي الى الحفاظ على الطاقة والانتعاش في شهر الصوم.

5- الخضار:

احفظي دائماً الخضار الطازجة مغسولة، مقطعة وجاهزة للتقديم في البراد.

ما هي فوائد الخضار:

تحتوي الخضروات على نسبة كبيرة من الماء، بالإضافة إلى فيتامين C، B، الكالسيوم وحمضcaffeic الذي يعمل على ترطيب الجسم.

وهي غنية بالألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، الأمر الذي يقلل من الإجهاد والخمول الذي قد يصاب به الصائم خلال شهر رمضان.

إلى جانب الفوائد الصحية العديدة الأخرى المرتبطة بتناولها.

6- التمر:

إن تناول 1-3 تمرات أثناء وجبة السحور أو لكسر الصيام يعتبر أمرا هاما للغاية، فهو يحتوي على الفركتوز الطبيعي، كما أنه غني بالألياف.

ما هي فوائد التمر:

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف خاصة غير القابلة للذوبان مما يجعله صحي للجهاز الهضمي عند الإفطار.

كما يعمل التمر كعلاج فعال للإمساك خاصة عصير التمر، الذي تحصل عليه عند نقع التمر بالماء لمدة يوم ثم هرسه و أخذه كعصير.

أما الألياف القابلة للذوبان في التمر تخفض الكوليسترول السيء في الدم و تحمي القلب و الشرايين.

7- الأسماك بأنواعها:

يظل السمك أحد أهم هذه العناصر حيث يعتبر من المصادر الغنية بالبروتين، وهو مهم جداً للصائم، خاصة لمن هم بعد سن الأربعين.

ما هي فوائد الأسماك:

أكدت الأبحاث العلمية، ان تناول السمك يحمي من أمراض العصر، خاصة الجلطات الدموية، لما يحتويه من أحماض أمينية، فضلاً عن حفاظه على أنسجة الجسم.

السمك بجميع أنواعه لا يتعارض مع الصائمين الذين يسعون لإنقاص أوزانهم خلال الشهر الكريم، وكذلك لا يتعارض مع الصائمين المصابين بالأمراض المزمنة.