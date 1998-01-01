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مع قدوم فصل الصيف.. كيف تتخلصين من السلوليت؟

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مع قدوم فصل الصيف.. كيف تتخلصين من السلوليت؟


وكالات / سما /

عدد الأطباء والخبراء الطرق الفعالة للتخلص من السلوليت، المشكلة التي تقلق العديد من النساء، خاصة مع قدوم فصل الصيف والإجازات.

وقالت مساعدة قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في جامعة موسكو الطبية الأولى، لودميلا سميرنوفا: إن هناك طرقا مختلفة تعمل بشكل "جماعي" لمكافحة السلوليت.

والسلوليت هو تغير في الطبقة الطبوغرافية للجلد يحدث لدى معظم الإناث بسن البلوغ وما بعده، ويظهر كتغيير لتضاريس الجلد تتمثل بوجود ندب غائرة في منطقة الحوض والأطراف السفلية والبطن.

وأشارت سميرنوفا إلى ضرورة تقليل كمية الكربوهيدرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة بشكل منتظم والخضوع لتدليك موضعي مرتين في الأسبوع مع استعمال مرهم خاص.

وأكدت الخبيرة الروسية أن اتباع هذه النصائح العلاجية الثلاث كفيل برؤية النتائج الأولى في غضون أسبوعين.

وأوضحت سميرنوفا أن المواظبة على نظام غذائي صحي وممارسة التدليك في المنطقة التي يظهر فيها السلوليت لا تجلب النتائج المرجوة دون بذل جهد بدني (التمارين الرياضية).

ونوهت طبيبة التجميل وأخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، نتاليا كولينكو، إلى أن السلوليت يظهر نتيجة لتراكم الدهون الزائدة في الخلايا أو بسبب فشل هرموني.

وأجمعت آراء جميع الأطباء والخبراء على أنه من المستحيل هزيمة السلوليت نهائيا، لأنه سيعود مع الوقت، حال توقف المرأة عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

#السلوليت

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