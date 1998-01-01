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أبل تحضر "ألوان غير مسبوقة" لـ"أيفون xr"

الثلاثاء 21 مايو 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تحضر "ألوان غير مسبوقة" لـ"أيفون xr"


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية حديثة، الاثنين، أن شركة أبل الأميركية من المتوقع أن تصدر نسختها الجديدة من جهاز "آيفون XR" هذا العام، بألوان جديدة غير مسبوقة.

ونشر مارك غورمان الصحفي بوكالة "بلومبرغ" صورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر أن أبل سوف تستبدل خيارات الألوان الزرقاء والمرجانية لجهاز "آيفون XR" باللونين الأخضر والأرغواني (البنفسجي).

وعرض على حسابه صورا لما يبدو أنه قطع لألواح خلفية زجاجية مكسورة تعرض خيارات الألوان الجديدة لخليفة "آيفون XR" القادم، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

يذكر أن الجيل الحالي من "آيفون XR" يأتي بالألوان الأسود والأحمر والأبيض والأصفر والأزرق والمرجان.

كما نشر غورمان صورا لقوالب من طرازات "آيفون" لهذا العام تشير إلى أن مجموعة هواتف "آيفون X" المقبلة ستأتي بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية يشبه ما نشر في تسريبات سابقة.

ووفقا للتسريبات السابقة، ستأتي النسخة الجديدة من "XR" بتصميم مشابه للجيل الحالي من "آيفون XR"، ومن المتوقع أن يظل محتويا على شاشة LCD، ولكن قد يأتي بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدلا من كاميرا واحدة.

#أبل #أيفون

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