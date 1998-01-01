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الكشف عن تفاصيل بطولة الشاطئية الغزية

الثلاثاء 21 مايو 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل بطولة الشاطئية الغزية


غزة / سما /

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تفاصيل بطولة كرة القدم الشاطئية الرابعة, التي تنفذها اللجنة الأولمبية ضمن مشروع "الرياضة للشباب الفلسطيني "pysl" بتمويل من الحكومة اليابانية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة وإشراف اتحاد القدم.

وأكد عبد الحميد مهنا عضو لجنة المسابقات, أن البطولة ستنطلق في العاشر من يونيو المقبل على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة, بمشاركة 12 ناديا من أندية الدرجتين الممتازة والأولى, على أن تجري المباراة النهائية في الخامس والعشرين منه.

ويشارك في البطولة أندية شباب رفح، وشباب خانيونس، وخدمات الشاطئ، وبيت حانون الأهلي، وشباب جباليا، والصداقة، وغزة الرياضي، والهلال، والشجاعية، وخدمات خانيونس، والجلاء، والزيتون.

وأوضح مهنا أن قرعة البطولة ستقام يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من مايو الجاري, الساعة الواحدة ظهرا بمقر اتحاد القدم غرب غزة.

يشار إلى أنه يشرف على البطولة كل من عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات، وعبد الحميد مهنا عضو لجنة المسابقات، وإبراهيم أبو العيش أمين سر لجنة الحكام، وعماد هاشم المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية.

#الشاطئية

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