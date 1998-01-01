تعرف على آخر صفقات الأندية الغزية

غزة / سما /

كشفت عدة أندية في قطاع غزة, عن آخر صفقاتها في الانتقالات الصيفية, تمهيدا للظهور في الموسم الكروي المقبل.

نادي بيت حانون الرياضي, أكد انضمام الحارس باسل الصباحين لصفوفه مدة موسم واحد على سبيل الإعارة, قادما من شباب رفح.

كما أبرم اتحاد خانيونس صفقة جديدة, بالتعاقد مع محمد أبو موسى مدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضا, قادما من خدمات خانيونس.

أما نماء, فأعلن إتمام صفقة انضمام الحارس أحمد الشاعر لصفوفه مدة موسم واحدة على سبيل الإعارة كذلك, قادما من اتحاد خانيونس.

ومن المتوقع أن يعلن عدد من الأندية الأخرى عن صفقات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة, ضمن استعداداتها للموسم الجديد.