رسمياً .. ليفربول يعلن عودة فيرمينو استعداداً لنهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً عودة مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمنيو للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول استعداداً لخوض مباراة نهائي دور أبطال أوروبا ضد توتنهام.

ويلعب ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من شهر يونيو القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وشهدت تدريبات ليفربول الكاملة اليوم في معسكر مدينة ماربيا الإسبانية عودة روبيرتو فيرمينو والدي كان يعاني الفترة الأخيرة من إصابة عضلية منعته من المشاركة في مباريات الردز.

وغاب روبيرتو فيرمينو عن أخر 3 مباريات خاضها ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، برشلونة مباراة العودة ووولفرهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه الأخبار جيدة جداً لصالح ليفربول والمدرب الألماني يورجن قبل مواجهة توتنهام المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا.