برشلونة يخطط لاصطياد مهاجم آخر إلى جانب جريزمان

وكالات / سما /

يبدو أن مساهمة فرناردو لورنتي وديفوك أوريجي، مهاجما توتنهام وليفربول، في تأهل فريقهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، سيدفع نادي برشلونة للتوقيع مع مهاجم إضافي، نظراً للأهمية الفنية التي يكتسيها هذا الأمر.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي يخطط لاستخدام أنطوان جريزمان في مراكز متعددة، حيث يريد المدرب الباسكي السابق، خلق التنوع والمرونة في المنظومة الكتالونية.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن برشلونة يفتقر للأهداف والأسماء الثقيلة تعرف ذلك، فليونيل ميسي ولويس سواريز سجلا ثلثي أهداف الفريق في الليجا، والنادي يعتزم التوقيع مع “مهاجم تسعة”، حتى في حال وصول جريزمان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “برشلونة يريد مهاجماً إضافياً مع جريزمان الذي يستطيع اللعب بوسط الملعب.. الفكرة هي مهاجم غير مكلف كثيراً وبالتالي فإن التعاقد مع ألكسندر لاكازيت أو رورديجو مورينيو أمر غير وارد”.

لكن الصحيفة استدركت كلامها بالقول: “البارسا يريد مهاجماً غير مكلف لكن ليس مثل كيفن برينس بواتينج”.

وفشل بواتينج ومن قبله منير الحدادي وباكو ألكاسير في إثبات أقدامهم بملعب الكامب نو، لذلك فإنه يهدف إلى الاستقرار على لاعب يجيد لعب دور المهاجم البديل، بحيث إذا شارك في 10 دقائق فقط يمكنه أن يحدث خطورة على مرمى المنافس.