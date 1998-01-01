فرانشيسكو توتي يتفاوض مع روما لكي يصبح مدرباً

وكالات / سما /

أكد النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي إنه سيتحدث إلى نادي روما بشأن الحصول على منصب المدير الفني للفريق الأول خلال الفترة القليلة القادمة.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الثلاثاء إن فريق الذئاب هو من عرض على فرانشيسكو توتي هذا الدور ، بحيث سيكون أكثر قوة وصلابة في حال توليه مسؤولية التدريب.

وتحدث أسطورة روما عن التقارير التي تتحدث عن دخوله في عالم التدريب هذا الصيف وقال : “ما زلت لا أعرف أي شيء ولكن سنقيم كل شيء يتعلق بهذا المشروع في وقت لاحق”.

ورداً على سؤال حول موافقته على لعب دور المدرب في حال عرض عليه تدريب نادٍ كبير وأجاب : “في الحقيقة أنا أفهم الآن بعض الآليات التي لم تكن موجودة في ذهني من قبل”.

وأعلن فرانشيسكو توتي في عام 2017 أعن إنهاء مسيرة الكروية والانضمام للجهاز الإداري لنادي روما ، وذلك بعد 24 عاماً من العطاء والتي شهدت انجازات على المستوى الشخصي.