تشيلسي يحسم موقفه من بيع هازارد إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

حدد نادي تشيلسي لكرة القدم موقفه النهائي من بيع اللاعب إدين هازارد في سوق الانتقالات الصيفية ، بعد العروض التي تقدم بها ريال مدريد للحصول على خدمات.

وأبدى تشيلسي موافقته على السماح لـ هازارد بالرحيل هذا الصيف وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، ولكن بشرط واحد وهو الحصول على مبلغ محدد بقيمة 100 مليون يورو.

في الوقت الحالي ، لا يزال ريال مدريد هو صاحب المركز الأفضل في السباق للحصول على اللاعب البلجيكي ، حيث يعتقد مسؤولو النادي الأبيض إنه الحل المناسب لمعالجة الضعف الهجومي.

وأشارت الصحيفة إن هازارد سيخوض نهائي الدوري الأوروبي في 29 مايو الجاري أمام آرسنال ، ومن ثم سوف يمنحه تشيلسي حرية التفاوض مع ريال مدريد والذهاب للعب في الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن تشيلسي محظور من الفيفا من حيث تسجيل اللاعبين لفترتين ، إلا أن قادة فريق البلوز يعتقدون أن الأموال التي يمكنهم الحصول عليها من بيع هازارد ستكون مفيدة لخزائن النادي.

وفي حال عدم الموافقة على بيع هازارد ، فيمكن أن يغادر العام المقبل مجاناً ، ولهذا السبب اتخذ قرار بيعه لكسب أموال كبيرة من جهة وتحقيق التوازن في اللعب النظيف المالي من جهة أخرى.