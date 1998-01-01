  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي يحسم موقفه من بيع هازارد إلى ريال مدريد

الثلاثاء 21 مايو 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يحسم موقفه من بيع هازارد إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

حدد نادي تشيلسي لكرة القدم موقفه النهائي من بيع اللاعب إدين هازارد في سوق الانتقالات الصيفية ، بعد العروض التي تقدم بها ريال مدريد للحصول على خدمات.

وأبدى تشيلسي موافقته على السماح لـ هازارد بالرحيل هذا الصيف وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، ولكن بشرط واحد وهو الحصول على مبلغ محدد بقيمة 100 مليون يورو.

في الوقت الحالي ، لا يزال ريال مدريد هو صاحب المركز الأفضل في السباق للحصول على اللاعب البلجيكي ، حيث يعتقد مسؤولو النادي الأبيض إنه الحل المناسب لمعالجة الضعف الهجومي.

وأشارت الصحيفة إن هازارد سيخوض نهائي الدوري الأوروبي في 29 مايو الجاري أمام آرسنال ، ومن ثم سوف يمنحه تشيلسي حرية التفاوض مع ريال مدريد والذهاب للعب في الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن تشيلسي محظور من الفيفا من حيث تسجيل اللاعبين لفترتين ، إلا أن قادة فريق البلوز يعتقدون أن الأموال التي يمكنهم الحصول عليها من بيع هازارد ستكون مفيدة لخزائن النادي.

وفي حال عدم الموافقة على بيع هازارد ، فيمكن أن يغادر العام المقبل مجاناً ، ولهذا السبب اتخذ قرار بيعه لكسب أموال كبيرة من جهة وتحقيق التوازن في اللعب النظيف المالي من جهة أخرى.

#تشيلسي #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

حكومة غزة توقف موظفين عن العمل.. والنحال: منعطف خطير لن تحمد عقباه

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء... ترحيب بالقمة الطارئة وجدولة المستحقات المالية

قناة عبرية : اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس و"اسرائيل" لمدة 6 اشهر وحماس تنفي

نتنياهو يوضح حقيقة التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار مع حركة حماس!

ملك الأردن أطاح بضباط خشية تبعيتهم لواشنطن وتل أبيب والسبب "صفقة القرن"

"إسرائيل" تدفع أمريكا إلى حرب مع إيران ستكون "عالمية ثالثة"

اللاجئة السعودية رهف: "الآن عرفت أننا في شهر رمضان"!

الأخبار الرئيسية

مزاعم إسرائيلية: محكمة لاهاي ستنظر في فتح تحقيق جنائي ضد هنية!

مسؤولون يبعثون برسالة امنية هامة لنتنياهو تتعلق بضم الضفة الغربية وهذا ما جاء فيها ..

الشئون المدينة: الاجتماع مع الإسرائيليين في "ايرز" جرى بعلم "أبونعيم" وهذه هي التسهيلات الجديدة ..

استشهاد شاب متاثرا بجروح اصيب بها الشهر الماضي بمسيرات العودة برفح

ترامب

واشنطن اتخذت قرار عقد مؤتمر المنامة بناء على دعوة من البحرين وتم التشاور مع رجال أعمال فلسطينيين