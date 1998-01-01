صحفي بحريني يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن مؤتمر المنامة!

غزة / سما /

وجه الصحفي البحريني عبدالله الجنيد، اليوم الثلاثاء، رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن مؤتمر المنامة الاقتصادي المزمع عقده في يونيو المقبل.

وقال عبد الله الجنيد: ندعو السلطة الفلسطينية إلى عدم مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل في المنامة ضمن خطة ترامب.

وبحسب قناة كان العبرية، أضاف الجنيدي: نحن لا نريد فرض أي شيء عليهم، لكن يجب أن يأتوا ويعبروا عن آرائهم، إننا نصر على ضرورة حضور الفلسطينيين المؤتمر، ربما سيحرك ذلك المياه الراكدة.

وأوضح أن عقد المؤتمر لا يعني أن الدول العربية والبحرين قد غيروا موقفهم من القضية الفلسطينية، جميعهم ما زالوا متمسكين بمبادرة السلام العربية.