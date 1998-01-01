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محافظ طولكرم يطلق برنامج طرود رمضان من لجنة التكافل وبدعم من "الصندوق الكويتي"

الثلاثاء 21 مايو 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم يطلق برنامج طرود رمضان من لجنة التكافل وبدعم من "الصندوق الكويتي"


طولكرم / سما /

 أطلق محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الثلاثاء، برنامج طرود رمضان للسنة الخامسة على التوالي، المقدمة من لجنة صندوق التكافل، وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.

وسلمت المحافظة (1100) طرد غذائي لرؤساء البلديات والمجالس المحلية، لتوزيعها على العائلات الفقيرة والمعوزة من أبناء المحافظة في شهر رمضان المبارك.

وقال أبو بكر: "يعمل صندوق التكافل الخيري بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ومن خلال الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة محمد اشتية، وبالتعاون مع البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات ذات العلاقة، وعبر هذه المبادرة للسنة الخامسة على التوالي، ومن هذا الجسم الذي يضمن التكافل، للوصول للعائلات الفقيرة، الذي يعمل أيضا عبر برنامج الترميم الجزئي لمنازل العائلات المستورة، وبرنامج دفع جزء من أقساط طلبة الجامعات من أبناء المحافظة، علاوة على تقديم الدعم للجمعيات التي تعنى بخدمة المجتمع والحالات الإنسانية ".

وأضاف:" نحصل على هذه المنحة السنوية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، ومن هنا نعرب عن الشكر للصندوق على ما يقدمه من دعم لشعبنا  في كل مكان بشكل عام، وعلى دعمه للجنة التكافل، كما نؤكد على دور مستشار الصندوق سمير جراد من خلال متابعته واهتمامه لمساعدة المواطنين في التغلب على معيقات الاحتلال وجرائمه، لدعم صمود المواطنين وتثبيتهم على أرضهم".

وتحدث أبو بكر عن الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، مؤكدا على وقوف محافظة طولكرم بكل مؤسساتها وفعالياتها خلف الرئيس في المعركة السياسية والدبلوماسية لمواجهة هذه التحديات الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

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