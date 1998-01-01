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الرئيس يواصل زيارته إلى قطر

الثلاثاء 21 مايو 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يواصل زيارته إلى قطر


الدوحة /سما/

 يواصــل رئيس دولــة فلسـطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، زيارته الرســـمية إلى دولة قطـــر.

وقال سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، إن الرئيس ســـيلتقي مساء اليوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، كما سيشارك سيادته في مأدبة افطار تقام على شرفه والوفد المرافق له.

وأشار إلى ان الرئيس سيلتقي ايضا السفراء العرب المعتمدين لدى قطر، لاطلاعهم على آخر التطورات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ويرافق الرئيس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وكان الرئيس وصل، مساء أمس الاثنين، الى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام. وكان في استقباله، لدى وصوله إلى أرض مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي

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